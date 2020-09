Mafia, bloccati tentativi di infiltrazione in un'impresa di Reggio Emilia

Bloccati i tentativi di infiltrazione mafiosa in un’importante impresa reggiana. Il Tribunale di Bologna ha disposto nei confronti di una societa´ di costruzioni immobiliari che opera in provincia di Reggio Emilia un decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario per un anno. Si tratta di un provvedimento che, nella sua genesi, è il primo sul territorio nazionale, in quanto proposto all´organo giudicante in forma congiunta da un procuratore distrettuale (di Bologna) e da un questore (di Reggio Emilia), con il supporto investigativo del Servizio centrale anticrimine della polizia di Stato. La società destinataria opera nel settore edilizio da circa un decennio nella provincia reggiana e di recente, in seguito a una modifica della compagine aziendale, era finita sotto esame della Questura reggiana.