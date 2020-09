Reggiolo, due positivi in una scuola elementare: tutta la classe in isolamento

L'Ausl ha comunicato che a seguito delle indagini e degli accertamenti effettuati presso gli alunni e gli insegnanti di una classe della scuola secondaria di primo grado di Reggiolo, dove ieri era stata segnalata la positività al tampone COVID per una bambina che aveva frequentato la scuola , si è rilevato un nuovo caso positivo in un altro bambino.

Essendosi pertanto rilevato un focolaio, gli alunni della classe resteranno in isolamento, come previsto dall'art 1, comma 2, lettera d) del Decreto Legge 19 del 25/3/2020 , fino al 2 ottobre 2020 e rientreranno a scuola dopo l'effettuazione di ulteriore tampone di controllo.

Gli insegnanti interessati dalla sorveglianza, risultati tutti negativi al primo controllo, potranno continuare l'attività con obbligo di mascherina e saranno sottoposti a tampone di controllo dopo 8 giorni.

Per tutte le altre classi l'attività continuerà regolarmente, con obbligo della mascherina anche al banco esteso a tutti (studenti , insegnanti e personale) per tutto il plesso scolastico fino al 2 ottobre 2020.

