Scoperta in un bar della Val d'Enza 100% della forza lavoro 'in nero'

L’intera forza lavoro del locale impiegata 'in nerò. E poi la mancata predisposizione del manuale di autocontrollo redatto secondo i principi del sistema H.a.c.c.p - l’insieme di procedure, mirate a garantire la salubrità degli alimenti - e la presenza di ragnatele e sporco nelle aree adibite alla preparazione degli alimenti. E’ quanto emerso dai controlli effettuati Carabinieri del Nas di Parma e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Emilia, in un un bar della Val d’Enza, nel Reggiano,

Nella struttura i militari hanno accertato l’impiego 'in nerò di 5 dipendenti su 5, il 100% del totale dei lavoratori presenti sul posto e hanno rilevato la mancata predisposizione del manuale di autocontrollo redatto secondo i principi del sistema H.a.c.c.p. oltre alla carenza di condizioni igienico sanitarie: per questo l’attività verrà sospesa fino alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con i dipendenti e al legale rappresentante del bar sono state contestate sanzioni per un importo complessivo di 17.000 euro.

