Finisce nella scarpata, ma la boscaglia impedisce che si schianti: 76enne illeso

Per un colpo di sonno è uscito di strada e, dopo un volo di circa 8 metri, si è fermato evitando di finire nello strapiombo grazie alla presenza della boscaglia che ha impedito all’auto di proseguire la corsa. L’anziano conducente impaurito per quanto accaduto con il suo cellulare ha dato l’allarme al 112. I carabinieri delle stazioni di Collagna e Ramiseto sono subito intervenuti, grazie anche al supporto di un carabiniere forestale che transitava in zona, libero dal servizio. Il 76enne è stato estratto dall'auto dal bagagliaio, Il personale del 118 ha poi riscontrato che l'anziano non aveva subito ferite. E’ accaduto questo pomeriggio intorno alle 13:30 nella municipalità di Collagna nel comune di Ventasso. Il conducente, un 76enne del luogo si trovava alla guida della sua autovettura, una Mercedes Classe B, in via Porali. Per cause riconducibili a un colpo di sonno perdeva il controllo dell’auto che finiva nella sottostante scarpata.

