Si disfà della droga nell'auto dei carabinieri: trovata con la sanificazione del mezzo

Ha nascosto la droga che aveva con sè nell’auto dei carabinieri che lo stavano accompagnando in caserma per denunciare il furto della bici, poi però con la sanificazione della vettura imposta dalle norme Covid i militari hanno trovato lo stupefacente e il derubato è stato a quel punto denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Protagonista un ragazzo di 24 anni, domiciliato nel Reggiano.



Il giovane era stato derubato della sua bicicletta a Reggio Emilia in zona stazione, davanti a un ristorante kebab. I carabinieri sono intervenuti sul posto perchè il 24enne se l’era presa col titolare del locale, colpevole secondo lui di non essersi accorto del furto. Mentre i militari lo accompagnavano al comando per formalizzare la denuncia, il ragazzo per paura di essere sorpreso con della droga si è disfatto di quattro dosi di cocaina già confezionate (due grammi) e di una una dose di crack (tre grammi) proprio nella gazzella dei carabinieri. Una volta sceso è stato però tradito dalle procedure di sanificazione anti-Covid.