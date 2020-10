Carambola di auto (con la Ferrari) in tangenziale a Reggio: 4 feriti

Con la Ferrari ha tamponato un’auto che lo precedeva e poi, cercando di rimanere in carreggiata, ha centrato un’altra vettura. Il bilancio dell’incidente che si è verificato domenica a mezzogiorno, in tangenziale Nord a Reggio Emilia, è di quattro feriti, di cui uno in condizioni serie. Si tratta di un 64enne residente nel capoluogo che, nei pressi dell’uscita 3 ha tamponato sulla corsia di sorpasso un’auto con a bordo marito e moglie di 44 e 43 anni e il figlio di 7. Sono stati trasportati in ospedale per accertamenti: non sono gravi. Più serie le condizioni di un 64enne a bordo di una terza vettura, centrata dal 31enne alla guida della Ferrari e rimasto illeso, mentre cercava di riprendere il controllo del veicolo dopo il tamponamento. Le due auto sono uscite fuori strada subendo diversi danni. Trasportato in ospedale anche il 64enne che non sarebbe in pericolo di vita. Oltre ai mezzi del 118 sono arrivate sul posto le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale per i rilievi

© RIPRODUZIONE RISERVATA