Reggio, senza mascherina: 19 multe. A Guastalla, drink non ai tavoli: bar chiuso 5 giorni

Nella serata di sabato sono state sanzionate 19 persone in centro a Reggio Emilia per il mancato utilizzo della mascherina. E’ l’esito dei controlli straordinari messi in atto da questura, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza in ottemperanza del Dpcm anti-Covid che dispone l’obbligo dei dispositivi di protezione individuale in tutte le aree esterne.

Inoltre sono stati controllati anche 5 esercizi commerciali nel capoluogo, ma le stesse ispezioni sono state effettuate anche in provincia. E nella Bassa Reggiana, a Guastalla, in Nas di Parma hanno sospeso la licenza per cinque giorni di un bar per il mancato rispetto delle nuove normative per contrastare la pandemia da Coronavirus. Al titolare dell’attività è stata anche contestata una sanziona da 400 euro perchè somministrava alimenti e bevande a bancone e non ai tavoli.