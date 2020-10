Incendio nel Reggiano, 7 famiglie evacuate

A causa di un incendio scoppiato all’alba, sette famiglie sono state temporaneamente evacuate da un palazzo in provincia di Reggio Emilia, a Rio Saliceto. Intorno alle 5 è arrivata la chiamata al 112 da parte di un residente e sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, in via dei Martiri.

I militari hanno aiutato le persone, in maggioranza anziani, a uscire di casa. Si ipotizza che le fiamme siano nate da un corto circuito dell’impianto elettrico. Il condominio non è stato dichiarato inagibile e i danni sono da quantificare.