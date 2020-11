Da domani sospesi gli accessi ai visitatori negli ospedali Reggio Emilia

Da domani saranno sospesi tutti gli accessi dei visitatori ai reparti ospedalieri extra-Covid di Reggio Emilia e provincia. A renderlo noto è l'Ausl reggiana che dispone il provvedimento a partire da domani, nell’ottica delle limitazioni anti-Coronavirus.

L’entrata sarà consentita solo per situazioni particolari come minori o utenti che necessitano di assistenza continua, previo accordo col personale. Per questo sarà però obbligatorio presentare un’autodichiarazione - che certifica di non essere stati sottoposti a quarantena o isolamento fiduciario e di non essere rientrati da meno di 14 giorni da Paesi extra Ue - come indicato dall’ordinanza regionale del luglio.



