Un uomo di 69 anni di Castellarano – Gianni Simonazzi – è morto a causa delle lesioni riportate in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 13, a Bergonzano di Quattro Castella. Ha perso il controllo della sua moto ed è scivolato in una scarpata. Pare che abbia fatto tutto da solo. Il centauro è stato poi caricato e trasportato in volo al Maggiore di Parma, dove è deceduto nel pomeriggio.