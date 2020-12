Abusi su una bambina di 10 anni, arrestato nel Reggiano

E’ accusato di violenza sessuale nei confronti di una bambina di 10 anni. Un 45enne è stato arrestato dai carabinieri nel Reggiano, dopo l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura. Ora si trova in carcere a Reggio Emilia.

Secondo le indagini, l'uomo avrebbe abusato della nipote della sua compagna, nella sua abitazione in un comune della provincia reggiana. Avrebbe approfittato di un momento in cui non ci fosse nessun altro in casa per poi portarla in una stanza e costringerla a compiere atti sessuali.

La bambina ha raccontato tutto alla madre, la quale ha riferito di essersi accorta dall’estate scorsa che i comportamenti della figlia fossero anomali. A quel punto è scattata la denuncia da cui è scaturita l’inchiesta. Dopo l'audizione protetta con la testimonianza della minorenne, gli inquirenti hanno acquisito elementi ritenuti incontrovertibili dalla magistratura tali da chiedere un provvedimento restrittivo.