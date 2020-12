Auto fuori strada, muore un 23enne a Castelono Sotto

Incidente stradale mortale nel pomeriggio di ieri a Regio Emilia. Il sinistro è avvenuto lungo via Prato Bovino del comune di Castelnovo Sotto, dove era in atto una grandinata, in conseguenza del quale un 23enne del paese ha perso la vita per i gravi traumi riportati. Ferito in maniere lieve un 31enne residente sempre a Castelnovo Sotto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gattatico, i sanitari inviati dal 118 e i vigili del fuoco di Reggio Emilia.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto, una Fiat Punto condotta dal 23enne e con a bordo il 31enne percorreva via Prato Bovino quando, nei pressi del civico 109, l’auto ha sbandato finendo prima contro un palo di cemento, e poi nel fosso. Un impatto fatale per il giovane conducente che è deceduto in ospedale.