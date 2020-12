Prende a calci una 60enne per rubarle borsa, arrestato un tedesco 40enne

Ha avvicinato una donna 60enne che, nel tardo pomeriggio di ieri, stava rientrando a casa - a Sant'Ilario d’Enza, nel Reggiano - e ha cercato di strapparle la borsa: alla resistenza della signora ha iniziato a sferrarle calci sulla pancia, facendola cadere a terra, prima di dileguarsi senza riuscire nel suo intento. Protagonista della vicenda un 40enne tedesco, individuato dai carabinieri, e arrestato con l’accusa di tentata rapina.

All’uomo i militari - allertati dalla vittima - sono risaliti grazie al racconto dell’aggressione fatto dalla 60enne e da alcuni testimoni. Il 40enne, condotto in caserma, ha raccontato di essere domiciliato presso un hotel di Bologna: contattata la struttura i carabinieri hanno scoperto come l'uomo, ieri mattina, avesse lasciato l’albergo senza saldare il conto e dopo avere danneggiato la struttura: fatti per cui il titolare dell’hotel aveva formalizzato denuncia.