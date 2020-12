Ubriaco danneggia bar e fugge (con solo i pantaloni) dall'ospedale: denunciato 19enne

Prima - complice il tanto alcol ingerito - è andato in escandescenza danneggiando un bar di Castelnovo Monti, nel Reggiano poi, è fuggito scalzo e seminudo dall’Ospedale dove era stato condotto, viste le sue condizioni. Protagonista della vicenda, un 19enne abitante nella cittadina emiliana, fermato dai Carabinieri e denunciato per danneggiamento e ubriachezza molesta.

I fatti risalgono alla sera 23 dicembre quando, intorno alle 21, il giovane è stato notato dagli uomini dell’Arma davanti a un locale pubblico del paese mentre prendeva a calci e sbatteva tutto quello che si trovava davanti.

Fermato, identificato e condotto in caserma, il ragazzo è stato poi soccorso e portato in Ospedale dai sanitari del 118: qui ha tenuto un atteggiamento violento per poi scappare senza scarpe e con i soli pantaloni indossati.

Rintracciato nuovamente dai militari, è stato denunciato per danneggiato una grondaia ed un tavolino del locale pubblico dove era stato fermato una prima volta e per ubriachezza molesta in luogo pubblico.