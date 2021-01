San Polo d'Enza: si allaccia a rete elettrica pubblica, arrestato un 40enne

Aveva realizzato un collegamento abusivo alla rete elettrica pubblica grazie al quale alimentava abusivamente l’edificio adibito a privata abitazione e un altro edificio attiguo adibito a stalla sottraendo in oltre due anni energia elettrica per un controvalore di oltre 2.000 euro. Per questo motivo i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza con l'accusa di furto aggravato hanno arrestato un 40enne reggiano residente a San Polo d’Enza. Il personale tecnico della società erogatrice dell’energia elettrica, intervenuto sul posto su richiesta dei militari sampaolesi, ha provveduto alla rimozione del collegamento abusivo ed alla messa in sicurezza della rete pubblica. Il danno patrimoniale causato alla società erogatrice del servizio, si attesta intorno ai 2.500 euro.