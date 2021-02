Rubano una borsetta a Parma e tentano il prelievo al bancomat a Montecchio: 24enne e 15enne fermati

Sono stati notati ieri sera dai Carabinieri di Montecchio mentre cercavano di eseguire un prelievo al bancomat del paese. E quando hanno visto i militari si sono allontanati e hanno provato a disfarsi della carta.

Il loro gesto, però, non è sfuggito e ha fatto sì che si procedesse al controllo dei due, un 24enne e un 15enne. Dalle perquisizioni sono spuntati un costoso smartphone, oltre a 250 euro in contanti e diverse carte di credito e debito risultati essere stati rubati poco prima a Parma. Non solo: nell’auto utilizzata dai due, i carabinieri hanno trovato anche la borsa della derubata una 74enne che l'aveva lasciata sulla sua vettura.

I due giovani, entrambi abitanti a Cavriago, sono stati accompagnati in caserma. Il 24enne è stato arrestato e trattenuto in attesa del giudizio per direttissima previsto per oggi, mentre l’altro è stato segnalato alla Procura per i Minori di Bologna. Furto, ricettazione e indebito uso di carte di credito sono i reati da cui i due giovani dovranno ora difendersi. Il "bottino" è stato restituito alla proprietaria.