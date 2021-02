Scivola nella vasca dei liquami della sua azienda, morto agricoltore a Carpineti

Un agricoltore di 60 anni è morto questa mattina, intorno alle 9, un incidente sul lavoro in località Poiago di Carpineti, sull'Appennino Reggiano.

L’uomo, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, è caduto nella vasca dei liquami della sua azienda agricola, senza riuscire a liberarsi.

Sul posto i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è poi stata recuperata dai vigili del fuoco. Ora le indagini per ricostruire la tragedia sono affidate agli uomini della Medicina del Lavoro e ai carabinieri della stazione locale.

