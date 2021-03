SuperEnalotto, un "5" da 28 mila euro a San Polo d'Enza

L'Emilia Romagna va ancora a segno con il SuperEnalotto: nel concorso del 23 marzo, infatti, è stato centrato un “5” del valore di 28.546,98 euro. La giocata risultata vincente, riporta agipronews, è stata effettuata presso la tabaccheria di piazza Matteotti 12F a San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia.

Il Jackpot, nel frattempo, vola a quota 126,6 milioni di euro che saranno messi in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Emilia-Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.