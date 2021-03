400 medicinali scaduti, dai Nas di Parma una multa da 42.800 euro a un dentista reggiano

Blitz dei Nas di Parma in uno studio medico dentistico a Reggio Emilia. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanitaria hanno sequestrato 400 tra medicinali e dispositivi risultati scaduti. I militari hanno denunciato alla Procura reggiana in stato di libertà un 30enne odontoiatra, legale rappresentante dell’attività, il quale dovrà rispondere delle accuse di tentato commercio o somministrazione di medicinali guasti. Al professionista i militari hanno contestato una sanzione amministrativa pari a 42.800 euro.

Durante l’ispezione, eseguita nell’ambito dei controlli anti-Covid durante la pandemia, le forze dell’ordine hanno trovato una ventina di anestetici e 388 confezioni di componentistiche protesiche varie per un valore commerciale complessivo di mille euro.

