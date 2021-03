Gelosa del compagno picchia l'amica, denunciata 35enne a Quattro Castella

Ha picchiato l’amica per gelosia nei confronti del compagno. E’ successo a Quattro Castella, in val d’Enza, nel Reggiano. Una 35enne è stata denunciata alla procura di Reggio Emilia dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali. La donna riteneva che l’amica, una 30enne, volesse attirare l’attenzione del fidanzato ogni qualvolta andasse a trovarli a casa.

Ieri si è presentata a casa sua per chiarire la situazione. Dopo una discussione iniziata in modo tranquillo, la lite è degenerata. Dagli insulti si è passati alla violenza. La 35enne ha scagliato il tavolo della cucina addosso alla ragazza, colpendola e facendola cadere a terra. Poi l’ha afferrata per i capelli, sferrandole calci e pugni. La vittima è riuscita a mandarla fuori di casa e ha chiamato i carabinieri. La 30enne ha dovuto infine ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso di Montecchio Emilia, sempre nel Reggiano, riportando una prognosi di 10 giorni per lieve tumefazione parietale destra e contusione all’emitorace. A quel punto ha sporto denuncia nei confronti dell’ex amica.

