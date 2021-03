La moglie va dai carabinieri dopo 20 anni di violenze: 55enne denunciato nel Reggiano

Un 55enne del Reggiano è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, che è stata trasferita in una struttura protetta. I carabinieri di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, hanno ricostruito 20 anni di violenze e offese.

La donna ha raccontato di aver ricevuto il primo schiaffo nei primi anni 2000, ritenendolo un episodio singolo e isolato. Quel gesto si è però rivelato l’inizio di una lunga serie di aggressioni: pugni al viso, alla nuca, lancio di oggetti con lesioni varie riportate in diverse circostanze.

E poi ancora minacce e, in un’occasione, il marito le ha distrutto il telefonino dopo aver scoperto che la donna lo stesse registrando. Dopo anni la moglie ha trovato il coraggio di denunciare in caserma. I militari, al termine delle indagini, hanno avuto riscontri anche attraverso la documentazione sanitaria negli ospedali nei quali la donna era stata costretta a ricorrere per le cure mediche. A quel punto è scattata la denuncia alla Procura.