Ventenne parmigiano sorpreso a rubare super alcolici al supermercato: denunciato

Benché si sia ingegnato per portare a compimento il classico dei furti quale il taccheggio è stato tradito dall’occhio attento e vigile di un addetto al supermercato che dopo averlo notato attento più a guardare la presenza di occhi indiscreti rispetto ai beni esposti sullo scaffale si è insospettito tenendola d'occhio. L’atteggiamento circospetto tenuto dall'uomo è stato quindi l’elemento all’origine dell’attività di osservazione posta in essere dall'addetto al supermercato che non si è sbagliato. All'uscita infatti l’uomo è stato preso in consegna dai carabinieri della stazione di Brescello, nel frattempo allertati dal responsabile del supermercato, che hanno trovato le prove della sua responsabilità. Come peraltro notato dall'addetto al supermercato l'uomo all'interno del suo zaino risultava aver occultato 4 bottiglie di superalcolici per un controvalore di un centinaio di euro. Proprio per questo motivo con l'accusa di furto aggravato i carabinieri della stazione di Brescello hanno denunciato un 20enne abitante a Parma.

