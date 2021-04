Rissa in azienda a Luzzara, denunciati 5 dipendenti

Una discussione sfociata in violenza all’interno dello stabilimento dove lavorano. Per questo, cinque dipendenti di un’azienda di Luzzara, nella Bassa Reggiana, sono stati denunciati alla Procura di Reggio Emilia con l’accusa di rissa. Si tratta di cittadini di origine indiana, tra i 23 e i 39 anni, identificati dai carabinieri grazie alle immagini di videosorveglianza della ditta.

I fatti risalgono al febbraio scorso quando al termine di un turno di lavoro, si è innescato un diverbio negli spogliatoi per motivi banali. I colleghi hanno poi cominciato a malmenarsi.

Due hanno riportato tra i 7 e i 10 giorni di prognosi e un terzo è stato refertato con tre giorni, dopo essere ricorsi al pronto soccorso. Il giorno successivo alcuni dei protagonisti sono andati nella locale caserma a raccontare i fatti, facendo scattare così le indagini. In totale sono sette le persone coinvolte, ma solo cinque quelli individuati dagli inquirenti che stanno cercando di risalire anche agli altri due.