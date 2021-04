Montecchio: iniziative online per il Primo Maggio aiolese

Il Covid ha fatto saltare il Primo maggio aiolese per il secondo anno consecutivo. Ma anche senza bancarelle e le iniziative che hanno sempre attratto migliaia di visitatori, nella frazione di Montecchio il 1° maggio resta qualcosa della festa originaria. Alle 10 sarà celebrata la messa, che può essere seguita anche online della Parrocchia di San Giuseppe di Villa Aiola. Alle 14,30 la cottura di una forma di Parmigiano Reggiano con i metodi tradizionali in diretta sul canale Youtube “Museo storico del Parmigiano Reggiano” dal caseificio settecentesco di Aiola. È prevista l’esposizione nei cortili di oggetti della tradizione artigiana e contadina. In calendario anche il concorso online “Raccontaci una fola”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Montecchio

Aiola