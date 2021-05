Sant'Ilario: va a mangiare una pizza e lascia la sorella di 3 anni sola in strada

È andata a mangiare la pizza, lasciando la sorella di tre anni da sola per strada. E' successo a Sant'Ilario d’Enza, nel Reggiano, dove a trovare la bambina in lacrime sono stati i carabinieri durante un servizio di pattugliamento in paese. La piccola ha raccontato che la sorella più grande, ma anche lei minorenne, si trovava in un locale. Quest’ultima però, dalle indagini dei militari, è risultata essere sottoposta alla misura della permanenza in casa da qualche tempo disposta dal tribunale dei minori di Bologna per alcuni precedenti.

Così, gli uomini in divisa hanno riaccompagnato le due sorelle a casa dalla madre, anch’essa sottoposta in regime di arresti domiciliari. Per la donna è scattata inevitabilmente una denuncia per abbandono di minori, mentre per la figlia più grande è partita la segnalazione per l’inottemperanza degli obblighi imposti dal giudice dei minori.