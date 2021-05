Dall'adescamento ai minori alle violenze sessuali: arrestato 70enne di Gattatico

Un settantenne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata dai Carabinieri di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, in seguito agli ulteriori accertamenti investigativi dopo che era già stato denunciato ad aprile per aver molestato alcune minorenni.

L’anziano, secondo le indagini, avrebbe abusato di alcuni alunni di una scuola della Val d’Enza. In precedenza, molestie e abusi sarebbero state rivolte anche verso due donne all’esterno di un bar. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

L'uomo, approfittando del momento di ricreazione trascorso nel cortile dagli alunni di una scuola primaria della Val d’Enza, si sarebbe av avvicinato alla rete metallica sulla quale era poggiato uno scolaro minorenne sorprendendolo di spalle, palpeggiandogli i glutei. Il grave episodio accaduto alla fine dello scorso mese di aprile in un comune della provincia di Reggio Emilia, è solo l’ultimo di una serie di analoghe condotte che, stando alle indagini condotte dai carabinieri di Gattatico, a cui le vittime hanno sporto denuncia, ha visto nei giorni precedenti l’uomo reiterare tali condotte all’esterno di un bar dello stesso comune nei confronti di due donne maggiorenni. L’uomo era già finito nei guai agli inizi del mese di aprile per adescamento a sfondo sessuale di ragazze minorenni che, oltre a creare paura tra le stesse giovani vittime avevano creato anche grande allarme sociale tanto che in un gruppo WhatsApp di genitori stava girando un messaggio che metteva tutti in allerta dalla presenza di un anziano che molestava a fini sessuali le minori. Cinque episodi di adescamento questi ultimi che denunciati ai carabinieri di Gattatico avevano visto i militari raccolto indizi e circostanze sulla condotta del 70enne reggiano, che era stato quindi denunciato con l’accusa di adescamento di minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, competente per tali reati.