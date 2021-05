"Cold case" nel Reggiano: individuato l'autore di un omicidio avvenuto 17 anni fa

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia hanno individuato l’autore di un tentato omicidio avvenuto 17 anni fa nel Reggiano. Il presunto responsabile è il 67enne mantovano Giampaolo Dall’Oglio, attualmente in carcere a Reggio Emilia, dove sta scontando una condanna definitiva dell’ergastolo per l'omicidio del vicino di casa - il 31enne Francesco Citro - ucciso a colpi di pistola il 23 novembre del 2017 a Reggiolo, nella Bassa Reggiana.

Dall’Oglio - secondo quanto ricostruito - avrebbe tentato anni prima di uccidere il 56enne Franco Capanni, la sera del 6 dicembre 2004 a Casale di Castelnovo Monti, sull'Appennino reggiano. Secondo gli inquirenti lo avrebbe aggredito alle spalle e colpito ripetutamente al torace e al braccio con un coltello mai ritrovato. Capanni, sopravvissuto a diversi giorni di prognosi riservata all’epoca, morì poi per altre cause qualche anno fa. All’origine dell’aggressione, ci sarebbero apprezzamenti in un bar rivolti da Capanni all’allora compagna di Dall’Oglio che avrebbe minacciato anche l’ex fidanzata e il figlio di lei, costringendoli al silenzio su quanto accaduto.

I carabinieri reggiani - coordinati dalla sostituto procuratore Maria Rita Pantani - sono arrivati alla risoluzione del 'giallò grazie all’evoluzione di alcune tecniche investigative per rielaborare i delitti irrisolti. Stamattina la notifica dell’avviso di garanzia è stato recapitato a Dall’Oglio in carcere.

