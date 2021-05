Reggio, scompare dopo essersi opposta alle nozze: s'indaga per omicidio

Si indaga per omicidio a Reggio Emilia sul caso di Saman Habbas, 18enne pachistana scomparsa nel nulla da quasi un mese. La ragazza si era opposta a un matrimonio combinato, denunciando i suoi genitori. Inchiesta della Procura e dei carabinieri, la circostanza trova conferme in ambienti investigativi. Gli inquirenti mantengono forte riserbo, ma è possibile vi siano alcuni indagati tra i familiari. I genitori sarebbero tornati da poco tempo d’urgenza in Pakistan. Saman, dopo la denuncia, era stata collocata in una struttura protetta, poi una volta maggiorenne aveva deciso di tornare a Novellara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA