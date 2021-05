Ruba il bancomat all'amico e gli "preleva" 7mila euro: deunciata 55enne di Sassuolo

Una 55ene è stata denunciata dai carabinieri di Catellarano, con l'accusata del reato di indebito utilizzo di bancomat continuato. Secondo le indagini infatti, l’indagata, entrata in possesso del bancomat dell’amico, lo utilizzava indebitamente effettuando una decina di prelievi e acquisti. Ha prelevato denaro presso gli sportelli ATM di Castellarano, Sassuolo e Toano nonché effettuato acquisti presso negozi di Casalgrande e Castellarano, il tutto quantificato in 7.444 euro. Inizialmente il proprietario del bancomat, appena si è accorto dell’ammanco si è presentato ai carabinieri della stazione di Castellarano denunciandone lo smarrimento. Successivamente integrava la denuncia avendo verificato, dall’analisi dell’estratto conto, dell’indebito utilizzo del bancomat per prelievi e acquisti vari che gli avevano provocato un addebito sul conto di 7.444 euro. Le attività investigative dei carabinieri di Castellarano a cui la vittima, un 58enne di Baiso, ha sporto denuncia, si indirizzavano nei confronti di una 55enne di Sassuolo, amica della vittima che peraltro era stata ospitata a casa dell’amico per alcuni giorni . Sarebbe stata questa la circostanza i cui, stando alle ipotesi degli inquirenti, la donna si sarebbe impossessata del bancomat. Le prime conferme sulla responsabilità della 55enne giungevano da uno dei negozi visitato dalla 55enne per effettuare shopping a carico dell’amico e in particolare da una commessa che conosceva la donna. Durante una perequazione eseguita a Sassuolo nell’abitazione della 5enne i carabinieri hanno trovato e sequestrato due paia di scarpe acquistate in un negozio di Castellarano con il bancomat in questione. La donna è stata quindi denunciata con le accuse di ricettazione per il possesso del bancomat denunciato smarrito e indebito utilizzo continuato dello stesso bancomat.