Intesta luce e gas all'ex moglie per non pagare le bollette: denunciato

Ha intestato luce e gas all’ex moglie per non pagare le utenze. L’uomo è stato però scoperto e denunciato per «sostituzione di persona».

E’ successo a Montecchio, nel Reggiano. La donna, una 55enne, ha denunciato i fatti quando ha ricevuto una comunicazione da parte di una società di recupero crediti che la informava sulle pendenze di alcune fatture relative all’erogazione delle forniture. I carabinieri hanno avviato così le indagini e hanno scoperto che dietro al «trucco» ci fosse l’ex marito, un 50enne, che sarà accusato anche di truffa ai danni delle società multiservizi interessate.