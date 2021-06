Brucia preservativo usato con un prostituto, a fuoco il cassonetto: denunciato

Voleva probabilmente distruggere le prove del suo rapporto sessuale con un prostituto. Ha preso il preservativo, usato il giorno prima e gli ha dato fuoco con l'accendino per poi gettarlo in fiamme nel cassonetto per la plastica che si è conseguentemente incendiato.

Oltre ad aver sbagliato la raccolta differenziata, un uomo di 37 anni di Sant’Ilario d’Enza si è ritrovato nei guai, denunciato con l'accusa di danneggiamento seguito da incendio dai carabinieri di Sant'Ilario d'Enza. È accaduto lunedì sera in piazza Mercato Vecchio del comune di Montecchio Emilia dove, su allarme dell'operatore in servizio al 112 allertato dai vigili del fuoco, i carabinieri di Sant'ilario d’Enza intervenivano per un incendio di natura dolosa di un cassonetto per la raccolta differenziata della plastica.

Dopo lo spegnimento del rogo ad opera dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza, sono iniziati gli accertamenti dei carabinieri che grazie alle testimonianze risalivano alla descrizione del responsabile ed alla targa dell'auto a bordo della quale si era allontanato. I carabinieri di Sant'ilario d’Enza sono quindi risaliti al 37enne che rintracciato in paese veniva condotto in caserma, dove ha ammesso i fatti. Ha spiegato di essere stato con un prostituto il giorno prima e di aver preso il preservativo a cui ha dato fuoco gettandolo nel cassonetto della plastica per poi fuggire. Le motivazioni del gesto? Non sono state spiegate nemmeno dal diretto interessato che nel 2018 aveva incendiato altro cassonetto con le stesse modalità. In quel caso il preservativo era stato utilizzato con una prostituta.