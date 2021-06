Il mercatino dell'antiquariato a Sant'Ilario d'Enza

Domenica 13 giugno torna il mercato dell’antiquariato di Sant’Ilario d’Enza.

La storica manifestazione, che da più di 35 anni riunisce antiquari e collezionisti da tutto il nord Italia con più di 130 qualificati espositori con una vasta gamma di articoli d’antiquariato e modernariato.

E’ tanta la voglia di ripartire, dopo mesi incerti e con molte sospensioni; tanti gli operatori che hanno aderito in poche ore, esaurendo tutti i posteggi disponibili, e che offriranno al pubblico il meglio dei loro articoli raccolti in Italia e all’estero.

Sant’Ilario intende confermarsi un appuntamento qualificato ed ideale per gli amanti della ricerca del bello e del gusto d’altri tempi. Tantissimi gli articoli proposti per tutti i gusti e tutte le tasche: giocattoli d’epoca, dischi in vinile, cornici, orologi, mobili, articoli da collezione, tessuti, pizzi, ferri, stampe, libri e tante curiosità e complementi d’arredo.

Saranno presenti vari espositori con capi d’abbigliamento”vintage, borse e bigiotteria d’epoca; tutti i capi sono ovviamente sanificati.

Un mercato vario e piacevole che sa premiare il paziente gusto per la scoperta dell’articolo desiderato.

Va ricordato che i visitatori sono tenuti ad indossare la mascherina e a rispettare il distanziamento.

Per informazioni rivolgersi al 351.5859840.