Tre volte nello stesso supermercato per rubare parmigiano reggiano: 44enne di Parma nei guai

Ha fatto man bassa di Parmigiano Reggiano ma è stato scoperto dai Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza, che lo hanno denunciato per furto aggravato.

È successo tra settembre dello scorso anno e aprile. L’uomo, un 44enne di Parma, in tre diverse occasioni è entrato in un supermercato del paese da dove ha rubato complessivamente una decina di punte di formaggio, per un centinaio di euro, attraversando le casse dopo aver pagato prodotti per pochi spiccioli.

Accortosi dell’ammanco, il titolare dell’esercizio commerciale, lo scorso maggio, si è rivolto ai Carabinieri. Grazie alle immagini della video sorveglianza i militari sono riusciti a risalire non solo all’autore dei tre furti ma anche alla targa dell’auto che aveva in uso, con la quale hanno potuto identificarlo con certezza. Ottenuto anche il riconoscimento da parte dei titolari del supermercato, ai militari di Sant’Ilario d’Enza non è rimasto altro da fare che segnalare la vicenda all’Autorità Giudiziaria.