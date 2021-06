Un uomo di 51 anni è stato trovato morto in casa a Reggio Emilia, con evidenti traumi alla testa e al volto. Si pensa a una morte violenta e c'è l’ipotesi che si tratti di un omicidio. Il corpo è stato trovato in via Stalingrado, su segnalazione di un vicino. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo e della Compagnia di Reggio Emilia.