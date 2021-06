Fermato nella notte l'assassino (in fuga) di via Stalingrado a Reggio

Avrebbe ucciso Aniello Iazzetta a mani nude, in casa della vittima a Reggio Emilia, sbattendogli ripetutamente la testa contro il muro. Poi è fuggito insieme alla compagna, ma è stato preso ieri sera mentre stava per salire su una nave alla Spezia. Non sono ancora chiari i motivi della lite che hanno portato all’aggressione. Di omicidio aggravato dai futili motivi e dell’aver agito con crudeltà è accusato Milan Racz, slovacco di 34 anni, senza fissa dimora, rintracciato dai carabinieri reggiani e sottoposto a fermo, su disposizione del pm Valentina Salvi. La compagna, una donna ucraina, è indagata per favoreggiamento. Il delitto risale al 12 giugno, mentre il corpo di Iazzetta è stato ritrovato mercoledì, nella casa di via Stalingrado.

L’indagine dei carabinieri del nucleo investigativo si è risolta in meno di 24 ore. Il corpo di Iazzetta era stato trovato da un vicino, che non aveva notizie di lui da qualche giorno, mercoledì pomeriggio. Era sul letto, con il cranio fracassato. Sulle pareti della casa c'era sangue, soprattutto su quella davanti al bagno, nonostante un tentativo grossolano di ripulire le tracce. Dall’appartamento, inoltre, mancavano anche il cellulare della vittima e le chiavi di casa, ma la porta era chiusa dall’esterno con doppia mandata.

Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e hanno ricostruito come il 12 giugno Iazzetta fosse in casa con un amico e una donna ucraina, la compagna del presunto assassino. Al gruppo si era aggiunta un’altra persona, che vive nel solaio sopra la casa, ma prima che tutto succedesse era rientrato nella propria stanza. A un certo punto la donna avrebbe ricevuto una telefonata da Racz e lo slovacco avrebbe minacciato di raggiungere la casa e picchiare Iazzetta e il suo amico. Dopo circa un quarto d’ora è effettivamente arrivato, ha colpito l'amico con una testata e poi si è accanito su Iazzetta, provocandogli traumi che lo hanno portato alla morte. Poi è fuggito, insieme alla donna.

I militari li hanno localizzati al terminal crociere di La Spezia. Sono stati perquisiti e in uno zaino di lei è stato trovato un asciugamano sporco di sangue, mentre le nocche delle mani dello slovacco presentavano evidenti segni di colluttazione. Lo straniero ora è in carcere con le accuse di omicidio aggravato dai futili motivi e dall’aver agito con crudeltà e furto in abitazione. Proseguono le indagini per chiarire il movente.