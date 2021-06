L'Ausl di Reggio Emilia cerca alberghi per il personale

L’Ausl di Reggio Emilia cerca con urgenza alberghi o altre strutture ricettive per il personale reclutato per l’emergenza pandemica. Lo comunica l'azienda sanitaria reggiana tramite un avviso di indagine di mercato nel quale si chiede che le strutture siano «possibilmente vicine agli ospedali della provincia, in cui far alloggiare dipendenti e collaboratori. Dopo la verifica dei requisiti delle strutture, l’azienda stipulerà con i titolari una convenzione per l’ospitalità alberghiera ed eventuali servizi complementari, quali la prima colazione, dando la precedenza alle disponibilità a titolo gratuito. La ricerca di strutture ricettive, che devono essere comprese in zone di tipo residenziale, commerciale o direzionale, è finalizzata all’ospitalità di collaboratori temporaneamente assunti per fare fronte all’emergenza Covid». L’avviso e il modulo di manifestazione di interesse sono consultabili sul sito dell’Ausl nella sezione 'avvisi servizì. La scadenza è fissata per giovedì 24 giugno.

