Fuga di gas ed esplosione nel Reggiano, 58enne in gravi condizioni al Maggiore

Un 58enne è rimasto gravemente ferito in un’esplosione provocata probabilmente da una fuga di gas, entrando in casa a Toano, in provincia di Reggio Emilia. E’ successo intorno alle 13 in via Rondaneda. Secondo quanto accertato dai carabinieri l’uomo, entrando nel proprio appartamento, ha acceso la luce, innescando un principio di incendio e l’esplosione. E’ stato portato in elicottero all’ospedale di Parma, in prognosi riservata. La casa, pur non riportando danni strutturali, è dichiarata inagibile. Sono in corso indagini dei militari, coordinati dalla Procura reggiana.