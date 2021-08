Per la morte di Achille, la zebra in fuga a Reggio, un'altra denuncia degli animalisti

Sul decesso - avvenuto nei giorni scorsi - della zebra Achille, un maschio di un anno e cinque quintali di peso, fuggito per circa 24 ore nelle campagne in provincia di Reggio Emilia, l’Aidaa- Associazione italiana difesa animali ed ambiente torna a 'bussarè alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia: dopo avere inviato, sabato scorso, un esposto-denuncia ne ha inviata una seconda, oggi, a firma del presidente Lorenzo Croce: una denuncia contro ignoti per i reati di maltrattamento di animali e di omessa custodia.

L’associazione chiede alla Procura reggiana di «verificare eventuali omissioni sia da parte del proprietario che delle altre persone che erano incaricate di custodire la zebra Achille che fuggita dal recinto, ha terminato la sua corsa nei campi di San Bartolomeo in provincia di Reggio Emilia, ed è morta poche ore dopo per cause che saranno ufficialmente rese note dell’autopsia, anche se nelle ultime ore si sono diffuse voci su diverse patologie di cui sarebbe stata affetta la zebra e che potrebbero aver influito nelle cause della sua morte: guarda caso - conclude Aidaa - notizie lasciate trapelare dopo la presentazione della nostra denuncia» .