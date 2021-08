Ha 145 auto intestate ma le usano dei pregiudicati: denuncia e quasi 79mila euro di multa per un 39enne reggiano

Al registro automobilistico risultava proprietario di 145 autovetture di tutte le marche e modelli. Di fatto, stando alle indagini dei carabinieri della tenenza di Scandiano, pur essendo il proprietario delle auto non ne utilizzava alcuna. Le auto in grande maggioranza sono risultate essere prevalentemente utilizzate da pregiudicati per commettere reati.

Così un 39enne residente a Scandiano è stato denunciato per falsità ideologica commessa privato in atti pubblici e truffa continuata ai danni dello stato. All’uomo i carabinieri hanno contestato 78.880 euro di multe al codice della strada per l’intestazione fittizia delle 145 auto.