Doppia evasione nel weekend per godersi la movida notturna: arrestato

Responsabile di un’efferata rapina commessa a Genova nel luglio del 2020, avendo con un coccio di bottiglia minacciato e ferito alla mano e al collo altro giovane, era finito in carcere nel febbraio del 2021 a seguito di provvedimento cautelare restrittivo per poi ottenere, lo scorso mese di giugno, il beneficio degli arresti domiciliari.

Lo scorso weekend (sia la notte tra venerdì e sabato che quella tra sabato e domenica) non ha resistito al richiamo della movida notturna circostanza per cui è uscito arbitrariamente da casa per recarsi in una discoteca della località Lido Po del comune di Boretto. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, intervenuti su richiesta dei gestori, in occasione della seconda evasione (ovvero quella tra sabato e domenica) non solo hanno accertato che il giovane, un 24enne abitante a Boretto, era evaso importunando i clienti che avevano parcheggiato i propri mezzi all’interno del locale anzidetto ma hanno verificato che lo stesso 24enne anche la notte precedente era evaso raggiungendo lo stesso locale importunando sempre i clienti arrivando a minacciare, fortunatamente con un arma giocattolo, un altro avventore per farsi consegnare i soldi nel tentativo di compiere una rapina. Tale circostanza, emersa nel corso delle successive indagini, ha visto quindi i carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla non solo denunciare per evasione continuata il 24enne ma anche relazionare il GIP del tribunale di Genova che aveva concesso i domiciliari. Autorità Giudiziaria quest’ultima che ravvisando la sussistenza di un pericolo di recidiva assolutamente elevato (il giovane beneficiava dei domiciliari proprio per rapina) sussistendone i presupposti ha revocato al 24enne i domiciliari applicando allo stesso la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato quindi trasmesso alla stazione carabinieri di Boretto nel cui comune il 24enne risiede che recatisi presso l’abitazione del giovane vi hanno dato esecuzione traendolo in arresto. Lo stesso condotto in caserma dopo le formalità di rito è stato associato al carcere di Reggio Emilia.