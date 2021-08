Tragedia a Cadelbosco, muore 91enne schiacciato da una rotoballa di fieno

Un 91enne contadino è morto schiacciato da una rotoballa di fieno. E’ accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, a Cadelbosco Sopra, nel Reggiano. L’uomo si trovava in un capannone per dare una mano alle operazioni di stoccaggio dei 'balloni', quando all’improvviso uno di questi gli è finito addosso cadendo da un’altezza di circa due metri e mezzo. L’anziano è morto sul colpo. A nulla è valso l’immediato intervento del 118. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e il personale della medicina del lavoro dell’Ausl che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’infortunio fatale.