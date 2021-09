Auto contro albero nel Reggiano, muore il giorno del suo compleanno

Un 45enne è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Baiso, nel Reggiano, finendo con la propria auto contro un albero. L’intervento dei carabinieri è delle 3, in via Lucenta, dove una Fiat 500, per cause da accertare, è uscita di strada. Il conducente, residente nel paese, è morto sul colpo. Sono anche intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario inviato dal 118. Sui fatti la Procura reggiana ha aperto un inchiesta.

La vittima dell’incidente stradale a Baiso, nel Reggiano, si chiamava Giuliano Benassi ed è morto nella notte del suo compleanno. Stando ai primi accertamenti, l’uomo - tecnico dipendente della multiutility Iren a Reggio Emilia - stava rientrando a casa da una cena di festeggiamento.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, ma l’ipotesi più accreditata al momento è quella del colpo di sonno che avrebbe causato la fuoriuscita solitaria di strada anche perchè l'uomo sarebbe stato astemio.