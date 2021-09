Incidente con tasso alcolico 4 volte superiore al consentito: denuncia e super multa

È costato caro l'uso esagerato di bevande alcoliche per un disoccupato 58enne abitante a Gattatico che oltre a tutta una serie di conseguenze a lui contestate per essersi schiantato al limite del coma etilico, si vedrà recapitare una maxi multa sino ad un massimo di oltre 10.000 euro.

Se da una parte deve ringraziare la dea bendata per essere uscito pressoché indenne dall’incidente avvenuto la sera dello scorso 18 settembre in via Ercole Pisi, non potrà farlo con i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla che a seguito degli accertamenti hanno ricondotto l'incidente alle condizioni del conducente: gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno rivelato un tasso alcolico di oltre 2,5 g/l ovvero con un tasso quattro volte superiore il limite consentito di 0,5 g/l.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri l’uomo poco dopo le 22 del 18 settembre scorso, alla guida di un Fiat Grande Punto, stava percorrendo via Ercole Pisi quando ha perso il controllo dell’auto, andando a schiantarsi contro un’Audi A3 ferma in un parcheggio.

Per lui denuncia per guida in stato d'ebbrezza e sequestro dell’autovettura. Ora la patente verrà sospesa. Provvedimenti a cui seguirà in caso di condanna la maxi multa penale che può arrivare ad un massimo di oltre 10.000 euro