Profumi e sapori d'autunno in crociera sul Po nelle terre di Peppone e Don Camillo

L'autunno è il momento ideale per trascorrere momenti di quiete, di silenzio, di pace. Senza stress, senza traffico, senza folle. È il periodo in cui le temperature sono ancora miti, l’aria è finalmente fresca e frizzante, il fiume è cristallino e il cielo limpido. E’ il momento delle escursioni e delle gite all’aria aperta in attesa dell’inverno che è alle porte.

L’autunno è la stagione più colorata dell’anno con le sue tinte calde rassicuranti che danno vita ad una tavolozza di sfumature dal giallo paglierino, all’ocra, dall’arancio al rosso vermiglio, dal verde sottobosco all'arancione intenso. Per godere di tutto ciò, vi aspettiamo a bordo della splendida Motonave Stradivari, a Boretto RE nella Bassa Reggiana, per pranzare in navigazione sul Po in assoluto relax.

Sarà una gita all'insegna del relax e della buona cucina per dare il benvenuto all'autunno con i colori del Po, attraverso una minicrociera in battello, alla scoperta di una natura incontaminata e di una cucina tradizionale e genuina: dai tipici e gustosi salumi locali DOP, alle tradizionali paste ripiene rigorosamente fatte in casa, dai classici arrosti alle torte caserecce, passando per i vini DOC delle Terre Emiliane. Tutto ricorda il passato, la storia, le origini, la natura.

La gita in giornata può essere arricchita dalla visita a Brescello “quel paesino” adagiato lungo le sponde del Grande Fiume nella Bassa Reggiana, un vero e proprio set a cielo aperto, dove pare ancora di sentire l’eco delle liti tra il focoso sindaco Peppone e lo spumeggiante parroco Don Camillo.

PROGRAMMA

Ore 12:30: Imbarco su Motonave Stradivari a Boretto RE (Via Argine Cisa) Navigazione e pranzo a bordo. La navigazione parte dai luoghi del Mondo Piccolo di Guareschi per poi dirigersi verso Gualtieri fino alla deliziosa casetta del pittore Ligabue adagiata sulle sponde del Po

Ore 15:30/16:00: Rientro al pontile d'imbarco

MENU

25 e 26 settembre (il menu potrà subire piccole variazioni a seguito del reperimento delle materie prime) Antipasto Reggiano (Salumi Dop della tradizione emiliana, Erbazzone Reggiano) Tortelli di Erbetta con burro e salvia e Risotto mantecato al pesto di salame Arrosto della tradizione con patate dello chef Assaggi di Torte Caserecce miste Acqua, 1/4 vino DOC in caraffa (Lambrusco o Pignoletto)

MENU

10 e 17 ottobre (il menu potrà subire piccole variazioni a seguito del reperimento delle materie prime) Antipasto Reggiano (Salumi Dop della tradizione emiliana, Erbazzone Reggiano) Tortelli di Zucca con burro e salvia e Risotto mantecato al pesto di salame Arrosto della tradizione con patate dello chef Sbrisolona e Crostate alla frutta Acqua, 1/4 vino DOC in caraffa (Lambrusco o Pignoletto)

MENU

24 e 31 ottobre (il menu potrà subire piccole variazioni a seguito del reperimento delle materie prime) Antipasto Reggiano (Salumi Dop della tradizione emiliana, Erbazzone Reggiano) Cappelletti in brodo e Risotto alla zucca e rosmarino Cotechino nostrano con purè di patate e mostarda Sbrisolona e Castagnaccio Acqua, 1/4 vino DOC in caraffa (Lambrusco o Pignoletto)

COSTO

€ 65 a persona (include Navigazione sul Po con pranzo a bordo)

INFO PRENOTAZIONI

335.5293930 (Claudia) - 333.3616208 (France) navigazionefiumepo@gmail.com – www.motonavestradivari.it - www.aironeazzurro.it