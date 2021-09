Cade dall'impalcatura, morto un operaio 56enne nel Reggiano

Un 56enne è morto in seguito ad un infortunio sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio a Borzano di Albinea, nel Reggiano. Qui un operaio edile è caduto da un’impalcatura allestita per la manutenzione del tetto di una casa, compiendo un volo di 10 metri. I sanitari del 118 giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo. Sull'esatta dinamica dei fatti sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri e dei tecnici della Medicina del Lavoro dell’Ausl.