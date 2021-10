Trovato morto cercatore di funghi sul Ventasso

Un uomo di 75 anni, cercatore di funghi, è stato trovato morto a Ligonchio nel Comune di Ventasso, sull'Appennino Reggiano. L’anziano, residente nello stesso paese, era uscito nella giornata di ieri senza fare ritorno a casa. Nel tardo pomeriggio la famiglia aveva lanciato l’allarme e subito erano scattate le ricerche da parte del soccorso alpino, poi sospese in serata. Nonostante le pessime condizioni del meteo, soprattutto in quota, le ricerche sono riprese questa mattina dagli uomini del Saer Stazione Monte Cusna che hanno trovato il corpo senza vita del 75enne in località Presa Alta. Ancora al vaglio le cause del decesso.

