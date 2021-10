Paga la prostituta con la carta di credito della madre: 50enne denunciato

Aveva accompagnato l’anziana mamma a denunciare l’indebito utilizzo da parte di ignoti della carta di credito, ma in realtà era lui ad averla usata per pagare prestazioni sessuali con una trans brasiliana. E a distanza di alcuni mesi l'uomo, un 50enne di San Polo d'Enza, si è visto convocare in caserma dai carabinieri della stazione e ricevere una denuncia di indebito utilizzo di carte che abilitano al pagamento, aggravato dalla continuazione del reato

All’indomani della denuncia della anziana, le indagini dei carabinieri si erano infatti indirizzate nei confronti di una prostituta brasiliana 34enne abitante a Parma risultata colei che aveva usato le Gift Card Amazon acquistate con la carta di credito per farsi recapitare a casa generi alimentari, scarpe, occhiali da sole, un telefono cellulare e un'asciugatrice portatile per un valore di circa 700 euro.

Tutti acquistato in buona fede, perchè le credenziali della carta di credito le erano state fornite dal 50enne reggiano per pagare le prestazioni sessuali ricevute. E quando la verità è emersa, è scattata per lui anche la denuncia.