Montecchio: torna la fiera di San Simone il 23 e 24 ottobre, Orietta Berti madrina della Rievocazione storica

Nel fine settimana torna la Fiera di San Simone a Montecchio. L'evento, molto frequentato dal pubblico reggiano e parmense, l'anno scorso era stato annullato a causa dell'emergenza Covid. Quest'anno invece torna sabato 23 e domenica 24 ottobre. Nella piazza del Mercato nuovo è già iniziato l'allestimento del luna park.

L’inaugurazione è in programma nel cortile esterno del castello, sabato alle 10.30 con i discorsi ufficiali del sindaco di Montecchio Fausto Torelli e degli ospiti;

seguirà la declamazione della tradizionale “Sansimonata”, scritta da Luigi Pecchini, e il taglio del nastro che daranno il via ufficiale alla manifestazione.

Tra gli ospiti, saranno presenti i sindaci dei Montecchio d’Italia, Montecchio (Terni), Montecchio Precalcino e Montecchio Maggiore, in segno dell’amicizia e della ormai consolidata rete di relazioni culturali e commerciali tra i 4 comuni “Montecchio” presenti in Italia.



"La Fiera di San Simone - si legge sul sito del Comune di Montecchio - vedrà presenti circa 140 bancarelle del mercato tradizionale, a cui si aggiungeranno le bancarelle del mercato contadino, collocate in via J. Zannoni e in Piazzale Cavour, e gli stand delle associazioni culturali e di volontariato del territorio, collocate in via Jones del Rio. Non potrà mancare, per la gioia di tutti i bambini e ragazzi, il colorato e gioioso Luna Park, in attività nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 ottobre: il luna park sarà sistemato in piazzale del mercato nuovo e nell'area del Palazzetto (via f.lli Cervi).

Domenica 31 ottobre, dalle 8 alle 18.00 in piazza Repubblica e in piazza Mercato nuovo, si terrà il tradizionale mercato d’antiquariato e del riuso “Robi veci”, con circa 120 bancarelle, a cura dell’Associazione La Vecchia Montecchio".



Nei giorni della Fiera il castello sarà aperto alle visite dalle 10 alle 19 (sabato 23 e domenica 24; lunedì 25 aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18).



"Inoltre - continua il sito del Comune - domenica 24 ottobre si terrà anche la Rievocazione dell’esposizione del primo Tricolore della Repubblica Cispadana (anno 1796): la sfilata in costume della Guardia Civica Reggiana 1796 partirà dal piazzale antistante il Santuario della Madonna dell'Olmo alle ore 10 e proseguirà fino al Castello; madrina speciale della Rievocazione sarà quest’anno la nostra concittadina Orietta Berti. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Proloco Montecchio".

"La Fiera di San Simone è tra gli eventi è tra i più attesi e significativi di Montecchio Emilia e rappresenta un forte richiamo di pubblico per tutta la provincia e oltre: sono stati necessari la riorganizzazione e il ridimensionamento degli spazi per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.

Per l'accesso a tutte le aree della Fiera sarà necessario il Green pass; inoltre è obbligatorio indossare la mascherina in tutto il percorso.

Per una fiera in piena sicurezza sarà indispensabile la collaborazione dei visitatori tenuti al rispetto delle regole".