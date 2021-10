Ancora posti liberi al gruppo “Io sono mia”

All’interno dei laboratori permanenti contro la violenza sulle donne del Comune di Sant’Ilario d’Enza, il progetto “Io sono mia”, in collaborazione con l’associazione “Nondasola” di Reggio Emilia offre la possibilità gratuita, rivolta in special modo a giovani donne dai 18 ai 30 anni, di partecipare gratuitamente a 5 incontri di gruppo (verranno adottate misure per tutelare la riservatezza delle partecipanti) in cui si potrà parlare liberamente del proprio essere donne.

Non si tratta di un gruppo di donne vittime di violenza, ma di donne che si incontrano per parlare di sé e delle relazioni con gli altri, per riconoscere il valore di essere se stesse, per guadagnare autostima e autorevolezza personale e prevenire, di conseguenza, eventuali situazioni di violenza.

Il percorso del gruppo si intreccerà con la campagna del “Braccialetto della Promessa”, altra azione del progetto “Io sono mia”.

Per adesioni entro il 28 ottobre e informazioni contattare il 339 7758364.