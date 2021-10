Noleggia monopattini dopo aver "rubato" i dati del bancomat dell'amica: nei guai una 21enne parmigiana

Chi trova un amico trova un tesoro? Sembrerebbe di sì per una 21enne parmigiana che ha fatto del bancomat di una sua amica lo strumento esclusivo per il pagamento dei monopattini che noleggiava alla bisogna e all'insaputa della proprietaria: i dati sensibili glieli aveva carpiti mentre effettuava la registrazione al servizio.

E' quello che hanno accertato i Carabinieri della stazione di Gattatico, denunciando la ragazza per indebito utilizzo di carte abilitate a pagamenti elettronici. Aveva noleggiato monopattini in varie città italiane addebitando il costo all'ignara amica.

Le due, insieme a una terza amica estranea ai fatti, a settembre 2020 si erano ritrovate effettuando tutte l’iscrizione su una piattaforma che consente di poter noleggiare monopattini.

Hanno scaricato l'app nei rispettivi cellulari e si sono iscritte inserendo i dati dei rispettivi bancomat. Sarebbe stata questa la circostanza in cui la 21enne di Parma sarebbe entrata in possesso dei dati della 20enne reggiana che ha utilizzato nella fase della registrazione.

Tutto è andato liscio per diversi mesi sino a quando la 20enne di Gattatico si è accorta che alcune centinaia di euro che le erano state addebitate per una ventina di noleggi di monopattini che lei non aveva mai effettuato. E che con suo grande stupore sono stati ricondotti a quella che credeva un'amica.